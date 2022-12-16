الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأول مرة.. مركز نور البصيرة يُنظم ورشة طبية بلغة الإشارة بجامعة سوهاج

ينظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج لأول مرة ورشة طبية بلغة الإشارة، والتي تستهدف كلاً من الأطباء وهيئة التمريض وطلاب كليتي الطب والتمريض ومعاهد التمريض، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الورشة التدريبية هي الأولي من نوعها في تخصص المجال الطبي بلغة الإشارة لذوي الإعاقة بالجامعة، حيث أنها تهدف إلى تأهيل الأطباء وهيئة التمريض وطلاب كليتي الطب و التمريض للتعامل والتفاهم مع المرضي الصم، وذلك نظراً لتزايد عدد الأشخاص الصم في مصر فقد تجاوزوا  7.5 مليون أصم بنسبة ١٠% من الصم في العالم، وذلك في إطار حرص الجامعة علي دمج الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع، وتسهيل حصولهم علي الخدمات والرعاية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، أن الورشة تناقش العديد من الموضوعات ومنها التعريف بالمصطلحات الطبية المختلفة المستخدمة في أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ، وكذلك كيفية إجراء النقاش الطبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، علاوة على التدريب على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة.

وأشارت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، إلى أن الورشة تتضمن عددً من المحاور منها “مفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها، وكيفية التواصل الفعال معهم، إلى جانب أسباب الصمم، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تعليم الحروف الأبجدية، والطريقة المناسبة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم علي عدد من الجمل المستخدمة في عملية التقديم والتعارف، والألوان وأيام الأسبوع والأعداد، وأيضاً تعليم المصطلحات الطبية المتداولة”.

والجدير بالذكر أنه على من يرغب الحجز بالورشة التوجة إلى مقر مركز نور البصيرة لذوي الاعاقة بالمبني ج (المدينة الجامعية للطلاب) بالحرم الجامعي القديم، علما بأن سيتم قفل باب التقديم عند اكتمال العدد المطلوب، وسوف يحصل المتدرب بعد انتهاء الورشة علي شهادة معتمدة من الجامعة.

أشخاص ذوي الإعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة الحرم الجامعي الخدمات والرعاية الصحية الرعاية الصحية الشاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

نزار الجليدى: التونسيون يتطلعون لبرلمان ينهى مشاكلهم الاقتصادية

ارتفاع رحلات الطيران القادمة من روسيا.. وزيادة إنفاق السائحين الروس

خطيب الجامع الأزهر للتجار: «إخفاء السلع واحتكارها حرام شرعًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967