لأول مرة.. مركز نور البصيرة يُنظم ورشة طبية بلغة الإشارة بجامعة سوهاج

ينظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج لأول مرة ورشة طبية بلغة الإشارة، والتي تستهدف كلاً من الأطباء وهيئة التمريض وطلاب كليتي الطب والتمريض ومعاهد التمريض، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الورشة التدريبية هي الأولي من نوعها في تخصص المجال الطبي بلغة الإشارة لذوي الإعاقة بالجامعة، حيث أنها تهدف إلى تأهيل الأطباء وهيئة التمريض وطلاب كليتي الطب و التمريض للتعامل والتفاهم مع المرضي الصم، وذلك نظراً لتزايد عدد الأشخاص الصم في مصر فقد تجاوزوا 7.5 مليون أصم بنسبة ١٠% من الصم في العالم، وذلك في إطار حرص الجامعة علي دمج الاشخاص ذوي الاعاقة بالمجتمع، وتسهيل حصولهم علي الخدمات والرعاية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح الدكتور عماد الصوينع، مدير المركز، أن الورشة تناقش العديد من الموضوعات ومنها التعريف بالمصطلحات الطبية المختلفة المستخدمة في أقسام المستشفيات والاستقبال والطوارئ، وكذلك كيفية إجراء النقاش الطبي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بأسلوب علمي صحيح داخل العيادات المختلفة، علاوة على التدريب على كيفية قياس رضاء المنتفعين من خلال لغة الإشارة.

وأشارت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، إلى أن الورشة تتضمن عددً من المحاور منها “مفهوم لغة الإشارة ونشأتها ومبادئها، وكيفية التواصل الفعال معهم، إلى جانب أسباب الصمم، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تعليم الحروف الأبجدية، والطريقة المناسبة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم علي عدد من الجمل المستخدمة في عملية التقديم والتعارف، والألوان وأيام الأسبوع والأعداد، وأيضاً تعليم المصطلحات الطبية المتداولة”.

والجدير بالذكر أنه على من يرغب الحجز بالورشة التوجة إلى مقر مركز نور البصيرة لذوي الاعاقة بالمبني ج (المدينة الجامعية للطلاب) بالحرم الجامعي القديم، علما بأن سيتم قفل باب التقديم عند اكتمال العدد المطلوب، وسوف يحصل المتدرب بعد انتهاء الورشة علي شهادة معتمدة من الجامعة.