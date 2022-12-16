اليوم.. ذكرى «حجاي» أحد كتاب العهد القديم بكنيسة الملكيين أو البيزنطيين

تحل اليوم في كنيسة الروم الملكيين والمعروفة بالكنيسة البيزنطية ذكرى حجاي أحد انبياء الكتاب المقدس وكتاب العهد القديم.

وولد النبي حجّاي في بابل، ثم رجع إلى أورشليم وهو معاصر للنبي زخريّا. وقد رأى جزاء الهيكل الذي بناه زرّبابل والذي لم ينتهِ إلّا سنة 516 قبل المسيح في عهد الملك داريوس. من نبوءاته تجسد المسيح، وله صفحات في الهيكل الذي أخذ ينهض من أنقاضه.

وقالت عظة الكنيسة الاحتفالية بهذه المناسبة: وَجاؤوا إِلى كَفَرناحومَ فَلَمّا دَخَلَ ٱلبَيت، سَأَلَهُم: فيمَ كُنتُم تَتَباحَثونَ في ٱلطَّريق؟" كان التلاميذ ما يزالون متأثّرين بالأفكار البشريّة، فيما كانوا تجادلوا لمعرفة مَن هو الأكبر بينهم والأكثر تقديرًا بنظر الرّب يسوع المسيح.

لم يعارض الرّب يسوع المسيح رغبتهم في أن ينالوا أعلى تقدير منه. في الواقع، هو يريد أن نرغبَ في الوصول إلى المنزلة الأرفع. مع ذلك، لا يريدنا أن نستولي على المقام الأوّل، بل بالأحرى أن نبلغَ القِمَم من خلال التواضع. لقد أقامَ بينهم طفلاً، ويريدُنا أن نتشبّهَ به. فإنّ الطفل الصغير لا يبحث عن المجد، كما أنّه ليس حسودًا ولا حقودًا. ثمّ قالَ لهم الربّ: "مَن قَبِلَ واحِدًا مِن هَؤُلاءِ ٱلأَطفالِ إِكرامًا لِٱسمي، فَقَد قَبِلَني. وَمَن قَبِلَني، فَلَم يَقبَلني أَنا، بَلِ ٱلَّذي أَرسَلَني".

إذًا أنت ترى السلطة الهائلة التي يملكها التواضع، إضافة إلى بساطة الحياة والصدق: للتواضع سلطة على إسكان الابن والآب فينا، وأيضًا الرُّوح القدس بكلّ تأكيد.