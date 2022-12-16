اليوم.. ثاني أيام تساعية عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة المارونية اليوم بحلول ثاني تساعية عيد الميلاد المجيد.

وقالت الكنيسة في صلوات أول أيام هذه التساعية: يا رجاءَ الآباءِ وانتظارَ الشُّعوب، الَّذي بميلادكَ منحتَ الرجاءَ لبني البشر، وجمعتَ الرعاةَ والمجوسَ وكلَّ المؤمنينَ باسمكَ القدُّوس بلذةِ رجائك، وأتيتَ بهم ليسجدوا لكَ السجودَ اللاَّئقَ، نسألكَ بحقَِّ ميلادكَ الطاهرَ وبشفاعةِ والدتكَ والقديس يوسف صفيِّكَ أنْ تبعدنا بنعمتكَ من التعلُّقِ بالأرضيَّاتِ والإتِّكالِ الكاذبِ على سعينا الذاتي. واجعلنا لا نتَّكلُ إلاَّ على تدبيركَ الأبوي وعنايتكَ الإلهية. واجذبْ قلوبنا وعقولنا إلى التَّأملِ بخيراتكَ السماويَّة لنشتاقَ ونتوقَ إليها وحدها، آمين.

بينما جاءت العظة الاحتفالية كالاتي: إنّ الدليل الأوّل على المحبّة، هو أنّ الرّب يسوع أعطانا جسده لنأكله ودمه لنشربه: هذا هو الأمر المدهش، الذي يتطلّب منّا إعجابًا وذهولًا، ميزة المحبّة هي العطاء الدائم والتلقّي الدائم. ومحبّة الرّب يسوع سخيّة ومتطلّبة في نفس الوقت. فهو يعطي كلّ ما لديه وكلّ ذاته؛ ويأخذ كلّ ما لدينا وكلّ ما نحن عليه.

لديه جوع كبير كلّما تركنه محبتنا يعمل، كلّما تذوّقناه أكثر، لديه جوع كبير، لا يُشبَع يعلم جيّدًا أنّنا فقراء، لكنّه لا يعير لهذا لأمر انتباهًا، يجعل هو نفسه خبزًا فينا، ساترًا بدايةً، في محبّته، ميولنا الشريرة وأخطاءَنا وخطايانا، ثمّ عندما يرانا أنقياء، يصبح نَهِمًا ليأخذ حياتنا ويحوّلها إلى حياته، حياتنا المليئة بالخطايا، حياته المليئة بالنعمة والمجد، المجهَّزة لنا، فقط عندما نكفر بذاتنا.. كلّ الذين يحبّون يفهمونني، إنّه يَهَبنا الجوع الأبديّ والعطش الأبديّ.

للتخلّص من هذا الجوع ومن هذا العطش، يقدّم الرّب جسده طعامًا ودمه شرابًا، عندما نتقبّلهما بتفانٍ داخليّ، فإنّ دمه المليء بالحرارة والمجد يجري من الله إلى أوردتنا، فتشتعل النار في أعماقنا، ويخترق الطَعمُ الروحيّ نفسَنا وجسدَنا، وذوقَنا ورغبتنا، يجعلنا نتشبّه بفضائله؛ يحيا فينا ونحيا فيه.