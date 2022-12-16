الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأقباط الأرثوذكس يحتفلون بذكرى رحيل القديس يوحنا أسقف أرمنت

الكاتدرائية
الكاتدرائية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة القديس يوحنا أسقف أرمنت.

وقال كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم تنيح القديس يوحنا أسقف مدينة أرمنت ولد هذا القديس من أبوين وثنين كان والده يعمل نجارًا. 

خرج أخوه الكبير بسنتاؤس ومضى إلى قصر الطود ومكث هناك يقرأ ويبحث حتى تأكد من صحة الديانة المسيحية . ثم رجع وعلم أخاه يوحنا مبادئ الإيمان المستقيم ثم صعدا إلى جبل قريب من بلدتهما وعاشا في نسك وعبادة حارة حتى ذاع فضل قداستهما وعلمهما. 

فجاء إليهما بعض أراخنة مدينة أرمنت وأخذوا يوحنا رغمًا عنه وذهبوا به إلى الإسكندرية حيث كرسه البابا أسقفا على أرمنت، ولما رجع إلى مدينته عمد كثيرين من الوثنين وبني كنائس كثيرة وكان يفصل كلمة الحق باستقامة وشجاعة دون محاباة، وقد قاسى متاعب كثيرة من الولاة الوثنيين، وكان صابرًا محتملًا حتى صار الناس يهابونه ويهابون رجال الكهنوت بسببه وقد رعى شعبه بالبر والاستقامة، ولما أكمل سعيه الحسن تنيح بسلام.

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