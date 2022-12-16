الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسي: فرنسا تحاول إعادة التموضع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

مرفأ بيروت
مرفأ بيروت

قال علي يحيى، المحلل السياسي، إن النفوذ الفرنسي في لبنان هو نفوذ قديم وقوي، ومتعلق هذا النفوذ بكافة المجالات اللبنانية المختلفة من سياسة واقتصاد وثقافة، ولهذا تسعى لبنان جاهدة الآن إلى إحياء هذا النفوذ.

إعادة التموضع الفرنسي 

وأكد المحلل السياسي علي يحيى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا تحاول إعادة التموضع في الساحة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك تمهيداً لدخول الشركات الفرنسية في إصلاح المرفق والتواجد المكثف داخل الأراضي اللبنانية. 

التواجد الفرنسي في لبنان 

وأضاف في حديثه، أن فرنسا تهدف إلى إعادة تواجدها بلبنان خاصة وأنه يوجد اكثر من ٢٠٠ ألف من الجالية اللبنانية على الأراضي الفرنسية، كما أن العلاقات الفرنسية اللبنانية ليست وليدة اللحظة.

علي يحيى التموضع الفرنسي لبنان التواجد الفرنسي بلبنان القاهرة الإخبارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

نزار الجليدى: التونسيون يتطلعون لبرلمان ينهى مشاكلهم الاقتصادية

ارتفاع رحلات الطيران القادمة من روسيا.. وزيادة إنفاق السائحين الروس

خطيب الجامع الأزهر للتجار: «إخفاء السلع واحتكارها حرام شرعًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967