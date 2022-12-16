محلل سياسي: فرنسا تحاول إعادة التموضع في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

قال علي يحيى، المحلل السياسي، إن النفوذ الفرنسي في لبنان هو نفوذ قديم وقوي، ومتعلق هذا النفوذ بكافة المجالات اللبنانية المختلفة من سياسة واقتصاد وثقافة، ولهذا تسعى لبنان جاهدة الآن إلى إحياء هذا النفوذ.

إعادة التموضع الفرنسي

وأكد المحلل السياسي علي يحيى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا تحاول إعادة التموضع في الساحة اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك تمهيداً لدخول الشركات الفرنسية في إصلاح المرفق والتواجد المكثف داخل الأراضي اللبنانية.

التواجد الفرنسي في لبنان

وأضاف في حديثه، أن فرنسا تهدف إلى إعادة تواجدها بلبنان خاصة وأنه يوجد اكثر من ٢٠٠ ألف من الجالية اللبنانية على الأراضي الفرنسية، كما أن العلاقات الفرنسية اللبنانية ليست وليدة اللحظة.