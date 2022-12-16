الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. سيرجيو بوسكيتس يعلن اعتزاله اللعب الدولى مع إسبانيا

سيرجيو بوسكيتس
سيرجيو بوسكيتس

أعلن سيرجيو بوسكيتس، قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا، اليوم الجمعة، اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي.

وودع منتخب إسبانيا بطولة كأس العالم 2022 بقطر من دور الـ16، بالهزيمة أمام المغرب بركلات الترجيح.

ونشر بوسكيتس بيانًا عبر حسابه على موقع «إنستجرام» جاء فيه: "أهلا بالجميع! أود أن أعلن أنه بعد ما يقرب من 15 عامًا و143 مباراة، حان الوقت لتوديع المنتخب الوطني".

وبدأ سيرجيو بوسكيتس مسيرته الدولية مع منتخب إسبانيا في إبريل لعام 2009، مشاركًا في 143 مباراة، إضافة لتسجيله هدفين، كما تُوج مع «لا روخا» ببطولتي كأس العالم 2010، ويورو 2012.

وأضاف: "أود أن أشكر جميع الأشخاص الذين رافقوني في هذا الطريق الطويل. من فيسنتي ديل بوسكي الذي منحني الفرصة للبدء، إلى لويس إنريكي لأنه جعلني أستمتع حتى اللحظة الأخيرة. أشكر أيضًا خولين لوبتيجي وفيرناندو هييرو وروبرت مورينو على ثقتهم، وكذلك جميع موظفيهم".

وأردف: "وبالطبع لكل واحد من زملائي في الفريق، الذين ناضلت معهم لمحاولة نقل الفريق إلى حيث يستحق، بنجاح أكثر أو أقل ولكن دائمًا يُقدم كل شيء وبكل فخر".

وتابع: "لا أريد أن أنسى أي فرد من أفراد البعثة، الذي، لكونه في الخلفية، كان بنفس الأهمية (الأطباء، الأطباء، رجال المعدات، المندوبون، خبراء التغذية، الموظفون، الصحافة، الأمن، السفر، إلخ ...) وكل الناس والعمال الذين عبروا طريقي وجعلوه مميزًا للغاية، أيضًا إلى الرؤساء والمديرين ومديري الرياضة وأولئك الذين، بطريقة أو بأخرى، كانوا جزءًا من الاتحاد".

وزاد: "لكل المتابعين على الدعم اليومي الذي أتلقاه وخاصة عندما لا تسير الأمور كما توقعنا. هذا هو الوقت الذي تشتد فيه الحاجة والأكثر اتحادًا عليك أن تكون، لكم جميعا، شكرا لكم!".

وأكمل: "وبالطبع، الأهم من ذلك، عائلتي. لدعمي في جميع الأوقات وفي جميع قراراتي ومشاركة هذا المسار أثناء غيابي لعدة أيام وجعلني أشعر دائمًا بأنني قريب حتى أتمكن من تقديم أفضل ما لدي".

واختتم قائلًا: "لقد كان شرفًا لي أن أمثل بلدي وأن أرتقي به إلى القمة، وأن أكون بطلًا عالميًا وأوروبيًا، وأن أكون قائدًا وأن ألعب العديد من الألعاب، بنجاح أكبر أو أقل ولكن دائمًا أعطي كل شيء وأساهم بحبتي الرملية. إن كل شيء كان بالطريقة الصحيحة. قدر الإمكان وأن الجميع شعر بمدى أهميته، ومساعدة الجميع والقتال من أجل نفس الهدف، من خلال تجارب فريدة لا تُنسى وتاريخية".

وينتهي عقد سيرجيو بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وتشير تقارير صحفية لاحتمالية رحيله عن الفريق والانتقال لـ إنتر ميامي الأمريكي.

سيرجيو بوسكيتس برشلونة اسبانيا منتخب اسبانيا كأس العالم 2022 بوسكيتس

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