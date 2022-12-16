الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فنان تشكيلي لـ«القاهرة الإخبارية»: الرسم بالذكاء الاصطناعي لا يعد إبداعا خالصا

الرسم بالذكاء الاصطناعي
الرسم بالذكاء الاصطناعي

أكد الفنان التشكيلي الدكتور حسام صقر، أن الرسم من خلال الذكاء الاصطناعي لا يعد إبداعا خالصا من عقل الإنسان بشكل كامل، لافتاً إلى إنه يمارس الفن منذ ما يقارب 35 عاما من خلال إنتاج صور بصرية.

 وقال «صقر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» إن التكنولوجيا سلاح ذو حدين ويمكن استخدامها في الفنون بشكل كبير ومؤثر، وأصبحت تحتل مرتبة متقدمة في جميع فنون الاتصال والأعمال المتعلقة بالإبداع، موضحاً أن الفن متعلق بسيكولوجية الإبداع في عقلية المبدع من خلال عدة مراحل مترتبة.

كما أشار إلى أن التكنولوجيا لا يمكن أن تلغي العملية العقلية فهي العمليات الفنية، خاصة وأن التكنولوجيا هي مجرد برمجة من عقل الإنسان أيضا، مؤكداً أن الرسم من خلال الذكاء الاصطناعي لا يعد إبداعا خالصا من عقل الإنسان بشكل كامل، ولا يجب الفصل أو الدمج الكامل في العمل الفني والتكنولوجيا والاعتماد عليها بشكل كامل.

كما أكد الفنان التشكيلي أن الفنان يجب أن يوازن بين الإبداع الفني واستخدام التكنولوجيا، فلابد أن تكون التكنولوجيا مجرد أداء ولكن الرسم يكون من الإبداع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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