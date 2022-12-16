«القاهرة الإخبارية» تكشف نسب المشاركة فى الانتخابات البرلمانية التونسية

كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية التونسية، بعد انتهاء حملات الدعاية الانتخابية أمس لتبدأ فترة الصمت الانتخابي.

وقالت نسرين رمضاني، مراسلة القناة من تونس، إن المرشحين التونسيين أغلقوا صفحة الدعاية الانتخابية ليدخلوا مرحلة الاقتراع على ألف مرشح في الانتخابات البرلمانية التونسية.

وأضافت أن نسبة المشاركة في الفترة الصباحية أمس نحو 100 ناخب، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تتوقع ارتفاع نسبة الإقبال اليوم وغدًا في لجان الخارج، موضحة أن أعضاء اللجنة العليا للانتخابات أرجعوا نسبة الإقبال الضعيف إلى أن يومي الخميس والجمعة اللذين يشهدان عمليات التصويت هما يوما عمل في دول أوروبا خاصة فرنسا وإيطاليا اللتين تجريان فيهما الانتخابات، حيث إن 10 دوائر انتخابية في الخارج تجرى الانتخابات في 3 دوائر فقط، هي فرنسا 2 وفرنسا 3 وإيطاليا والتي لم يتقدم للترشح بها سوى مرشح وحيد في كل دائرة وهو ما يعنى فوزهم مسبقًا.

وكشفت مراسلة "القاهرة الإخبارية" عن أن المراقبين يتوقعون إقبالًا ضعيفًا في عملية التصويت للبرلمان الجديد، وأرجعت السبب في ذلك إلى عدم مشاركة الأحزاب في الحملات الدعائية، غير أن قانون الانتخابات الجديد يقوم على الأفراد الذين لا يمتلكون القدرات المالية التي كانت متوفرة لدى الأحزاب في الترويج لبرامجهم.