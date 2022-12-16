بمناسبة عيد الميلاد.. كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة تنظم حفل ترانيم

نظمت كاتدرائية القديس أنطونيوس للأقباط الكاثوليك، بالفجالة، حفل ترانيم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أمس، بحضور الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، والأب أنطونيوس سماحة، رعاة الكاتدرائية، وشعب الكنيسة المحتفل.

وتضمن اليوم صلاة القداس الإلهي، تلاها حفل الترانيم، الذي احتوى على ترانيم ميلادية، بالإضافة إلى كلمة تشجيعية من الأب بولس جرس، حيث أثنى على مجهودات فريق الكورال خلال الاحتفال. واختتم اليوم بترنيم الصلاة الربانية.

وتستعد الطوائف المسيحية الغربية، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفقًا للتقويم الغربي في نهاية ديسمبر الجاري، و تحتفل طوائف الأقباط الكاثوليك و الانجليكانيين والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس بعيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربى فى 24 ديسمبر الجارى، وسط إجراءات احترازية مكثفة خلال صلوات قداس العيد.

و يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، صلاة قداس العيد بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، مساء 24 ديسمبر الجارى، بمشاركة أساقفة الكنيسة الكاثوليكية.

ويترأس المطران سامى فوزى، مطران الكنيسة الإنجليكانية، احتفال ليلة العيد فى الثامنة مساء نفس اليوم، مع توفير شاشات عرض لبث الصلاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما يترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس العيد، وفقًا للتقويم الغربي، صباح 25 ديسمبر، فى كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي فى منطقة الحمزاوى بالقاهرة.

وتحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر فى الثانية ظهر الجمعة، 6 يناير 2023، بعيد الميلاد فى كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة، وقياداتها، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

ويتضمن برنامج الاحتفال صلاة افتتاحية ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة، وكلمة راعى كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهى الاحتفال بكلمة الشكر يلقيها القس أندريه زكى.