«فخورة بيك».. رسالة أيتن عامر لويجز بعد إعلان غنائه بكأس العالم

وجهت الفنانة أيتن عامر، رسالة للرابر ويجز، عقب الإعلان عن إحيائه حفل ختام كأس العالم 2022 والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة، ليكون أول مصري يغني في كأس العالم.

وكتبت أيتن في رسالتها لويجز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "الرابر المصري ويجز هيقدم حفل الختام في بطولة كأس العالم في قطر، كأول فنان عربي ومصري في تاريخ البطولة يغنى فى حفلات كأس العالم".

وكان الحساب الرسمي لفيفا قد طرح الأغنية الرسمية لكأس العالم المقامة حاليا في قطر، التي غناها ويجز، تحت اسم "عز العرب"، ومن إخراج علي العربي.

وأغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز، وجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري، الذي أخرجه وأنتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.

Proud of you wegz https://t.co/Z8u7uE4gGR — Ayten Amer (@AYTENAMER) December 16, 2022



