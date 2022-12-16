الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«فخورة بيك».. رسالة أيتن عامر لويجز بعد إعلان غنائه بكأس العالم

جريدة الدستور

وجهت الفنانة أيتن عامر، رسالة للرابر ويجز، عقب الإعلان عن إحيائه حفل ختام كأس العالم 2022 والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة، ليكون أول مصري يغني في كأس العالم.

وكتبت أيتن في رسالتها لويجز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "الرابر المصري ويجز هيقدم حفل الختام في بطولة كأس العالم في قطر، كأول فنان عربي ومصري في تاريخ البطولة يغنى فى حفلات كأس العالم".

وكان الحساب الرسمي لفيفا قد طرح الأغنية الرسمية لكأس العالم المقامة حاليا في قطر، التي غناها ويجز، تحت اسم "عز العرب"، ومن إخراج علي العربي.

وأغنية "عز العرب" غناء وكلمات وألحان وتوزيع مطرب الراب المصري ويجز، وجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل فى الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي كباتن الزعتري، الذي أخرجه وأنتجه على العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.

 


 

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

فى جنازة مهيبة.. أهالى الغردقة يشيعون جثمان ممرضة يتيمة إلى مثواها الأخير

مصادر لـ«الدستور»: الأهلى يواجه أوكلاند سيتى فى الدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية بداية فبراير

رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

«علاج الإدمان»: انخفاض كبير بنسب التعاطى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بالضفة الغربية فى 2022