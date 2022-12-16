الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة ترويج الحشيش فى الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

ارشيفية
ارشيفية

قررت نياية الشروق وبدر حبس عاطل لترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

البداية بتلقي قسم شرطة الشروق معلومات مفادها قيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام، 3000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

نياية الشروق وبدر عاطل مخدر الحشيش التحريات الأمنية قسم شرطة الشروق

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