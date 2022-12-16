الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تقدم الخدمات لـ17.5 مليون مواطن بمنشآت المراكز الطبية المتخصصة

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ17 مليونا و500 ألف مواطن، من خلال 80 مستشفى ومركزا تابعا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ 23 محافظة، خلال العام الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم تلك الخدمات الطبية للمواطنين من خلال أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، المعامل، العمليات، الغسيل الكلوي، القسطرة القلبية، القسطرة المخية، القلب المفتوح، الأقسام الداخلية) لافتاً إلى إجراء 806 عمليات زراعة (نخاع، قرنية، كلى، كبد).

وأشار «عبدالغفار» إلى زيادة السعة السريرية لمستشفيات ومراكز أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمعدل 1854 سرير (داخلي، رعاية مركزة)، إلى جانب إضافة 1303 ماكينات غسيل كلوي، و692 حضانة للأطفال المبتسرين، فضلاً عن زيادة أعداد القوى البشرية إلى 47 ألفا من (الأطباء، التمريض، الصيادلة، الإداريين).

وتابع «عبدالغفار» أنه تم ضم مستشفيات (سمالوط التخصصي، ملوي، الخارجة، العجمي، بئر العبد، كوم حمادة، القصير، بلطيم، ديرمواس) لتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، ليصبح إجمالي المستشفيات المشاركة في المبادرة 57 مستشفى تابعا للأمانة، وذلك مع المتابعة الدورية للوقوف على الأداء الفعلي.

من جهتها، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه تمت إضافة وحدات للجراحات القلبية في مستشفيات (ملوي، العجمي، المنصورة الدولي، المنصورة التخصصي) وجار إدراجها في مستشفيي (بني سويف، الهرم)، إلى جانب توافر هذه الخدمة في مستشفيات (معهد ناصر، الزيتون، زايد التخصصي، شرق المدينة، شرم الدولي، الأقصر الدولي، قلب سوهاج، قلب مطروح، العجوزة).

وتابعت «إبراهيم» أنه تمت إضافة وحدات القسطرة القلبية في مستشفيات (الخارجة، المنصورة الدولي، ملوي، العجمي، المنصورة التخصصي، دار الشفاء)، إلى جانب توافرها في مستشفيات (معهد ناصر، الأقصر الدولي، قلب مطروح، قلب المحلة، أورام دار السلام، شرم الدولي، شرق المدينة، بلطيم، بني سويف، كبد دماص، الزيتون، قلب دمياط، العجوزة، زايد التخصصي، الهرم، قلب سوهاج)، فضلاً عن إضافة وحدات السكتة الدماغية في مستشفى (المنصورة الدولي)، إلى جانب توافرها في مستشفيات (معهد ناصر، دار الشفاء، الزيتون، زايد التخصصي، الهرم، شرق المدينة).

ولفتت «إبراهيم» إلى أنه يجري تنفيذ أعمال تطوير معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج، والتي تتضمن زيادة أكثر من 150% في عدد الأسرة، إلى جانب مشروع استكمال مركز أورام كفر الشيخ، لخدمة أكثر من 10 ملايين نسمة، وأورام طنطا الجديد، والذي من المقرر أن يخدم 15 مليون نسمة.

أقسام الاستقبال والطوارئ الأقصر الدولي الاقسام الداخلية الإستقبال والطوارئ الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الخدمات الطبية للمواطنين الغسيل الكلوي العيادات الخارجية القضاء على قوائم الانتظار

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