الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 1875 جنيها للجرام

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة استقرار في التعاملات الصباحية، وسجل سعر عيار 21 نحو 1875 جنيها للجرام.

وجاءت أسعار الذهب كالآتي:

 سعر عيار 18 سجل نحو 1607 جنيهات.

 

سعر عيار 21 سجل نحو 1875 جنيها.

 

سعر عيار 24 سجل نحو 2143 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 15000 جنيه.

 

سعر أوقية الذهب سجلت نحو 1791 دولارا.

      

وهبط أسعار الذهب عالميا في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1791.23 دولار للأونصة ليزداد تراجعاً عن ذروة أكثر من 5 أشهر التي سجلها يوم الثلاثاء، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% مسجلة 1802.10 دولار بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقوله إن العام المقبل سيشهد المزيد من رفع سعر الفائدة.

وهبطت الفضة 2.7% إلى 23.24 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1017.25 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1903.18 دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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