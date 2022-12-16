بإنتاج يزيد عن 700 طن.. مشروعات إنتاج البنزين قيمة مضافة للدخل القومي

حققت مشروعات إنتاج البنزين طفرة غير مسبوقة لاستخدام الطاقة النظيفة نحو خطة مشروعات الجمهورية الجديدة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن مشروعات عام 2022، وكان من ضمن هذه المشروعات مشروع زيادة الطاقة التكريرية، والتي عملت عليها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية.



واعتبر مشروع توسيعات إنتاج البنزين قيمة جديدة مضافة للاقتصاد الوطني؛ كونه يستهدف تأمين كميات كبيرة جدًا من احتياجات المواطنين من البنزين، إذ يساهم في تحقيق الدعم لقطاع البترول الذي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، ووصل إنتاج المشروع سنويًا لـ700 ألف طن.



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