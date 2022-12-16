الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الطن سجل 28464 دولارًا.. تراجع أسعار النيكل اليوم الجمعة

النيكل
النيكل

شهدت أسعار معدن النيكل تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة 16 ديسمبر بالأسواق التجارية، وسجل سعر الطن نحو 28646 دولارًا مقارنة بنحو 29485  دولارًا الأسبوع الماضي، بتراجع قدره 839 دولارا بانخفاض 3%.

وعلى صعيد التعاملات، تراجعت أسعار العقود الفورية للنيكل المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات، بنسبة 1.3% إلى 28865 دولارا للطن، وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار المعدن إلى استمرار حالة القلق من نقص الإمدادات بالأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وشهدت عقود النيكل الآجلة القياسية في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا 1.4% بعد أن وصلت أدنى مستوى لها خلال شهر أغسطس الماضي، وكانت أسعار المعدن الذي يستخدم في الصلب غير القابل للصدأ، قد قفزت إلى أعلى مستوى لها في 5 أعوام فى مارس الماضي بعد أن قدمت إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل، موعد حظر على صادرات المعادن.

وكانت بورصة لندن للمعادن قد أعلنت مؤخرًا عن حظر تداول عقود النيكل والبلاديوم المرتبطة بشركات روسية ، منتجة للمعدنين ضمن حزمة العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

فيما يتزايد الطلب الصيني على المعادن الصناعية من بينها النحاس والنيكل المستخدم في صناعة الصلب، وذلك بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

ويستخدم النيكل بشكل مكثف في صناعات متنوعة، من أبرزها الصلب والسيارات والإلكترونيات، حيث إن النيكل يدخل في إنتاج بطاريات المركبات الكهربائية.

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وائل لطفي

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