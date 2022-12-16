الجمعة 16 ديسمبر 2022
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كاتب صحفي: القمة الأمريكية بواشنطن ستكون عنوانًا رئيسيًا لمستقبل أفريقيا (فيديو)

جريدة الدستور

قال الكاتب الصحفي، شريف عارف، إن قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا في العاصمة واشنطن، ستكون عنوانًا رئيسيًا لمستقبل أفريقيا، والعلاقات الأمريكية الأفريقية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة أحدثت تحولًا كبيرًا في سياساتها تجاه أفريقيا، وهذا ظهر بداية من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى قمة المناخ التي عقدت الشهر الماضي بشرم الشيخ، وكان لها تأثير أكبر.

وأضاف عارف، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن حجم المعاونات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لأفريقيا، والتي أعلنت على مدار الساعات القليلة الماضية، يؤكد أننا أمام قمة مهمة جدًا تتعلق بتوطيد العلاقات بين الإدارة الأمريكية والدول الأفريقية، خاصة في القضايا الحيوية والمهمة، ومنها الصحة والأمن وتغير المناخ.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هناك زاوية مهمة جدًا تتعلق بالاستثمارات في البنى التحتية للدول الأفريقية، كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته إلى أهمية تطوير القدرات الاحترافية في مسألة البنى التحتية للدول الأفريقية، وأن دعم الدول الكبرى لأفريقيا هو شيء مهم من أجل التطوير والتعاون المشترك.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن القارة الأفريقية بها إمكانات كبيرة، وهذه الإمكانات لابد أن يكون للولايات المتحدة دورًا كبير فيها، متابعًا: أيضًا إشارة الرئيس السيسي إلى مسألة الارتباط بين الأمنين المائي والغذائي.

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