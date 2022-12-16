الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

5 مصابين من أسرة واحدة بسبب مدفأة كهربائية فى إمبابة

ارشيفية
ارشيفية

أُصيب 5 مواطنين من أسرة واحدة إثر عطل مدفأة كهربائية في إمبابة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بإصابة عدد من الأشخاص ونقلهم إلى المستشفى في إمبابة، وبإجراء التحريات، تبيَّن أن 5 أشخاص من أسرة واحدة، أصيبوا نتيجة عطل أصاب مدفأة كهربائية، حيث تعرضوا لاختناق وتم إنقاذهم وإسعافهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

عطل أسرة واحدة المستشفى النيابة غرفة النجدة مديرية أمن الجيزة

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