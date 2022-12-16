الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أكدت أنها تعشق الفوازير منذ الصغر وتتمنى تقديمها خلال مسيرتها الفنية..

دينا فؤاد تخطف الأنظار فى برنامج «سهرانين» وتتألق باستعراضات فوازير «أم العريف»

امير كرارة ودينا
امير كرارة ودينا فؤاد وخالد سليم

فى حلقة استثنائية، حلت دينا فؤاد ضيفة على برنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة، وحل ضيفا معها الفنان خالد سليم، وتحدثا عن أشياء كثيرة فى حياتهما المهنية والإنسانية ورحلتهما فى عالم الفن.

وخطفت وجه القمر دينا فؤاد الأضواء خلال البرنامج، بإطلالة أنيقة وجذابة، حيث بدت دينا فؤاد بفستان أسود مُجسم، مصنوع من القماش متعدد الطيات، وحددت خصرها بحزام مرصع بالفصوص الكريستالية اللامعة، ونسقت معه حذاء ذا كعب عالٍ باللون الفضي، وتزينت بمجوهرات راقية، ضمت أقراطا طويلة تتدلى من أذنيها، وخاتم في كل يد، كما تألقت فى استعراض فوازير "أم العريف".


وتحدثت وجه القمر دينا فؤاد خلال حوارها مع برنامج "سهرانين" المذاع عبر قناة "أون إي" عن طفولتها مؤكدة أنها كانت شقية للغاية ولا تحب الدراسة إطلاقا، معقبة:" كنت أعتمد على ذكائى"، وأشارت دينا فؤاد إلى أنها كانت تحب الفن منذ صغرها، معقبة:"الفوازير كانت عشقى وأنا صغيرة وكنت متخيلة أنى هـقدمها وأنا كبيرة "، موضحة أن النجمة شريهان حالة استثنائية في تاريخ الفن المصرى وكذلك النجمة الكبيرة نيللى، مشيرة إلى زيادة وزنها 5 كيلو خلال فترة كورونا، وبدأت فى التخسيس بداية الصيف الماضى.

وتطرقت وجه القمر فى الحديث عن النجم الكبير نور الشريف، قائلة :"راجل عظيم، ولا يوجد تكريم لي إلا وقمت بإهدائه لأستاذ نورالشريف، ولقائي معه كان بالصدفة فأنا كنت أعمل مذيعة وفي حوار صحفي لي سألت عن التمثيل وقلت أتمنى أن أقف أمام نور الشريف، في وقتها تحدث الصحفي لنور الشريف وبلغه برغبتي وهو كان يعرفني لأنه بطبعه يتابع كل البرامج فقال له (هاتها وتعالي المكتب بكرة)، وبالفعل ذهبت إليه"، وأضافت دينا فؤاد: "عندما بدأت في العمل معه أرسلني لأتلقى ورشة مع محمد عبدالهادي وهو بنفسه كان يقوم بتدريبي في المسلسل، والحقيقة أنه كان يعمل معنا جميعا، وأتذكر أنه عندما أقام مؤتمرا صحفيا لمسلسل الدالي هاجمه الكثير أنه يقدم تسع وجوه جديدة في المسلسل، وجاء رده أن هؤلاء الشباب سيكونون نجوما في المستقبل، فنور الشريف بالفعل اختصر لي مشوارا طويلا".



ومن المقرر أن يذاع الجزء الثانى من الحلقة مساء اليوم الجمعة فى الساعة العاشرة مساء على فضائية ON ، ومن الجدير بالذكر أن دينا فؤاد تجهز حاليا لمفاجأة كبيرة لجمهورها عبر مسلسها الجديد "حكايات الماميز" مع النجم خالد سليم، والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وهو من الأعمال الاجتماعية الهامة التى تدور فى إطار الواقع المجتمعى، وما تعيشه الأسر المصرية، فى إطار درامى جذاب ومهم، وتراهن دينا فؤاد على دورها فى هذا العمل الذى سيعد نقلة حقيقية فى مشوارها الفنى.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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