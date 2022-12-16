رفع 7 آلاف طن مخلفات خلال أسبوع بالإسماعيلية

قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي ٧٠٦٢ طنًا خلال الفترة من ٩ حتى ١٥ ديسمبر الجاري، وذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع و الميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع القمامة والمواد الصلبة بحمولات تقدر بـ ١٠٠طن، كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ١١٠ أطنان.

وفي قرية نفيشة، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة تقدر ٣٨٨ طنًا، وفي قرية عين غصين، قامت الوحدة المحلية للقرية برفع مخلفات وقمامة حوالي ٨٥ طنًا، وفي قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي تقدر ب ٨٠ طنًا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ٧٦٣ طنًا من القمامة والمواد الصلبة.

وقام حي أول برفع مخلفات تقدر بنحو ٧٠٠ طن من جميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثان قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات بلغت حمولاتها بـ ١٢٩٦ طنًا ذلك على مدار الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١٠٠٠ طن على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ٨٠٩ أطنان قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع حمولات قدرها ٣٢٠ طنًا من المخلفات والقمامة خلال الأسبوع الماضي، من قرى أبوخليفة، الرياح، النصر، البياضية، الشهيد، أبو طفيلة، وقرية الروضة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٠٠ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى و المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٤٣٠ طنًا من القمامة و١٠٠ طن مواد صلبة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبو عاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة و المخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٤١٠ أطنان من القمامة و١٠٠ طن مواد صلبة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٣٤ طنًا من المدينة والقرى وتوابعها.

وشدد بشارة، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.