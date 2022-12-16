هشام ماجد يخوض بطولة «اللعبة» و«فاصل من اللحظات اللذيذة»

يعيش الفنان هشام ماجد حالة انتعاشة فنية، حيث يشارك في مسلسل «اللعبة» الجزء الرابع، وفيلمين.

ويخوض هشام بطولة عمل سينمائي جديد بعنوان «فاصل من اللحظات اللذيذة» من إخراج أحمد الجندي وإنتاج السبكي، ويواصل تصويره سعيا منهم لإنهاء مشاهده خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تصويره الجزء الرابع الجديد من مسلسل «اللعبة» بمشاركة شيكو، وحقق نجاح جماهيري كبير منذ انطلاق موسمه الأول.

ويجسد هشام ماجد ضمن أحداث فيلم «فاصل من اللحظات السعيدة» دور شخصًا يفقد ذاكرته بسبب سلسلة من المواقف الكوميدية، والعمل من إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي.

بينما ينتظر هشام ماجد عرض فيلم «بضع ساعات في يوم ما» الذي انتهى من تصويره منذ عدة أشهر، والفيلم مأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، وقدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين حيث يشارك في بطولته مي عمر، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، أسماء جلال وآخرين.

ويشارك هشام ماجد في الموسم الرابع من مسلسل «اللعبة» مع شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد أوتاكا، منى أحمد زاهر، دعاء رجب، زهرة الحاروقي وعدد من الفنانين المشاركين كضيوف شرف على الحلقات، والعمل تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.