خبير اقتصادي لـ«القاهرة الإخبارية»: فتور في العلاقات بين المغرب وفرنسا خلال الفترة الأخيرة

أكد محمد جدري الخبير الاقتصادي، إن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب تحاول أن تخفف الحالة العامة للعلاقات بين البلدين.

وقال “جدري” في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لفضائية “القاهرة الإخبارية”، إن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب تحاول أن تخفف الحالة العامة للعلاقات بين البلدين والتنسيق لزيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب.

ولفت إلى أن المغرب تغير عن الأمس وأصبح يتحكم في قراراته الاقتصادية، في الوقت الذي تعاني فيه العلاقات المغربية الفرنسية الاقتصادية، مشيراً إلى أن أغلب المقاولات الفرنسية متواجدة بالمغرب، وتجد منافسة شرسة مع مقاولات أجنبية أخرى، مثل الميناء الأطلسي سيطرت عليه المقاولات المغربية بدلا من الفرنسية، وأصبحت فرنسا تبحث عن موطأ قدم لها في المغرب خاصة وأنها هي البوابة المتاحة أمامها للقارة السمراء.

كما أكد الخبير الاقتصادي، أن المغرب بصدد بناء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا عبر المغرب بالإضافة لامتلاك المغرب كل ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

