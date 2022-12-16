الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مواعيد تقديم شقق الإسكان 2023

شقق الإسكان 2023
شقق الإسكان 2023

مواعيد تقديم شقق الإسكان 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها في الساعات الأخيرة من قبل الكثير بكافة أنحاء المحافظات.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء المحافظات لمعرفة مواعيد تقديم شقق الإسكان 2023، وكيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

مواعيد تقديم شقق الإسكان 2023

 أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، عن فتح باب التقديم للمواطنين من منخفضي ومتوسط الدخل، وذلك لمشروع سكن لكل المصريين 3 والتي تم طرحها في 25 محافظة بنظام التمويل العقاري والتقسيط.

فيما جاء ذلك بدء من يوم 25 سبتمبر الماضي، وحتى يوم 27 أكتوبر الماضي لجميع المواطنين بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم مد باب الحجز وقتها حتى يوم 6 نوفمبر الماضي بسبب زيادة عدد المواطنين.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

كما إنه قد تم بيع كراسة شروط سكن لكل المصريين 3، عبر كافة فروع مكاتب البريد الموجودة بالمحافظات التي يوجد بها الشقق المطروحة.

وكان يتم الإعلان عن نوعين من الوحدات السكنية الأولى شقق الاسكان الجاهزة على الاستلام تقع في المحافظات التالية «الشرقية، الفيوم، الفيوم الجديدة، السويس، المنوفية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الأقصر، بني سويف، سوهاج، الغربية، شمال سيناء، الدقهلية، المنيا الجديدة، المنيا، قنا، أسوان، دمياط، أسيوط، القليوبية، مطروح، برج العرب الجديدة، أخميم الجديدة، البحيرة.

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والنوع الثاني كان شقق الإسكان الاجتماعي التي مازالت تحت الإنشاء وتسلم خلال 18 شهر وتقع في مدن العياط، أكتوبر الجديدة، دمنهور، غرب المطار، جرزا القطوري.

ويذكر إن وزارة الإسكان، قد حددت في وقت سابق، جدية الحجز بمبلغ يتراوح ما بين 15 ألف جنيه و22 ألف جنيه، ومدة سددا تصل إلى 30 عام بفائدة 3% سنويًا متناقصة، وكشفت الوزارة عن عدة شروط أيضا للمتقدم.

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وائل لطفي

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