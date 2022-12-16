الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هل يمكن لعلاقة سامة أن تلتئم؟.. خبراء يجيبون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قد تجد نفسك داخل علاقة سامة مع شريك الحياة لا تدري كيف يمكن النجاة منها، وتتساءل هل يمكن لعلاقة سامة أن تلتئم ويتم حلها بصورة صحية أم لا؟

تقول سارة لويز رايان، خبيرة العلاقات، إن السمية تنشأ من عادات الاتصال الخبيثة بين الشخصين، وغالبًا ما ينظر كلا منهما  للآخر ويحاول أن يشكله كما يريد ولا يقبله بما هو عليه وهذه تكون بداية المشكلة.

وغالبًا ما ينظرون إلى الماضي وكيف كان بإمكانهم فعل الأشياء بشكل مختلف أو المستقبل وكيف يمكن أن تكون الأمور، هذه المسافة تسبب المناطق الرمادية والارتباك والانفصال.

وأضافت: "أحد الأشياء الرئيسية التي أراها مع الأزواج الذين يعانون من مشاكل في علاقتهم هو التفكير في أنهم" واحد "بحيث يمكنهم التنبؤ بما يفكر فيه شريكهم ويشعر به، بينما نحن مرتبطون ارتباطًا وثيقًا بشركائنا الرومانسيين ، لكن لا يجب ألا ننسى أبدًا أننا بشر أفراد ولدينا استقلالية في أفكارنا ومشاعرنا وأفعالنا - يجب أن نتحدث عن أنفسنا فقط دائمًا ، وليس نيابة عن شركائنا."

وتتابع: "الاستياء وعدم احترام الحدود والتجنب والانسحاب والصمت كلها عادات سامة، في حين أن عدم التخلي عن القضايا والمحادثات التي تم "طرحها على الفراش" أثناء المحادثة هو أيضًا مثل السم، من المهم أنه عندما يوافق الأزواج على التسامح والمضي قدمًا فإنهم يفعلون ذلك تمامًا، دون الرجوع مرة أخرى للماضى.

وفقًا لبعض الخبراء، يمكن تعلم العادات السامة أو يمكن تعلمها عبر الأجيال، لكنها يمكن أن تتغير بمرور الوقت وتتأثر بتجارب الحياة الأخرى أيضًا.

كما أن الأزواج الأصغر سنًا يكونون في بعض الأحيان أكثر عرضة للتسمم في الشراكات، فيمكن أن يتأثروا أكثر بعوامل خارجية مثل الأقران والعائلة، وقد يجد الأفراد الأصغر سنًا صعوبة في عدم اتباع توقعات أسرهم وأقرانهم عندما يتعلق الأمر بالعلاقات.

تشرح سارة قائلة: "أعتقد أن السمية لا يمكن إصلاحها إلا إذا وجد الأزواج طريقة للعودة إلى بعضهم البعض ومعرفة بالضبط ما الذي يقدرونه بشأن الآخر".

يمكن أن تؤدي التقديرات اليومية والأسبوعية والشهرية لما يحب الأزواج حول بعضهم البعض بطريقة آمنة ومنظمة وحقيقية إلى إعادة الاتصال، عندما يركز الأزواج على الإيجابيات ويواصلون تعزيزها، فإن السلبية والانفصال سينهاران في النهاية.

غالبًا ما تكون القدرة على الاعتراف من خلال الاعتذار للآخرين عن السلوك كافية، لكن عادة من المهم أن تتعلم كيف تتصرف بطرق صحية.

خبيرة العلاقات لعلاقة سامة أن تلتئم هل بالفعل يمكن لعلاقة سامة أن تلتئم داخل علاقة سامة بإمكانهم فعل الأشياء بشكل مختلف الاستياء وعدم احترام الحدود ابتعد عن العادات المكتسبة

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