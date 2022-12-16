الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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أستاذ اقتصاد لـ «القاهرة الإخبارية»: قمة واشنطن ستضخ طاقات جديدة في العلاقات الأمريكية الإفريقية

جريدة الدستور

قال صلاح حسن، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن القمة الأمريكية الإفريقية، ستضخ طاقات جديدة في العلاقات الثنائية بين القارة الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الأمن الغذائي له أولوية كبيرة في القارة الإفريقية، بجانب أزمة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، في تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، أن القمة الأمريكية الإفريقية، تعتبر ذات أهمية قصوى للقارة السمراء، لافتًا إلى أن هناك 50 مليون مواطن أمريكي تعود أصولهم إلى القارة الإفريقية، لديهم دور كبير في دعم هذه القمة، مؤكدًا أن الوفاء بالوعود هو الطريق الأساسي الذي يزيد من نجاح تلك القمة حال تنفيذ تلك الوعود، وهناك أهمية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من تلك القمة، وإن الدعوة لها جاءت متأخرة.

كما دعا أستاذ الاقتصاد السياسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إقامة مؤتمر "إفريقيا المستقبل"، داخل القارة الإفريقية، لنقل الشراكة الأمريكية الإفريقية إلى حقبة جديدة من العلاقات، وللتأكيد على القيم الأمريكية التقليدية وتعزيز مصالحها داخل القارة.

وانطلقت «القمة الإفريقية الأمريكية»، في واشنطن بحضور قادة من جميع أنحاء القارة الأفريقية وتستمر لمدة 3 أيام فى الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري، ودعا الرئيس بايدن 49 رئيس دولة أفريقية.

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