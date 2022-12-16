كاتب صحفي: إفريقيا أمامها آفاق تعاون تصل لـ 55 مليار دولار خلال 3 سنوات

أجاب الكاتب الصحفي أحمد رفعت، على سؤال حول كيفية اندماج القارة الأفريقية مع الاقتصاد العالمي في ظل المبادرات الحالية، موضحًا أن الجميع يرى التجاذبات الخاصة بالقارة الإفريقية، وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك قوى كبرى أخرى تسعى للتعاون الشامل مع القارة الأفريقية، خاصة أن مساحة القارة 30.5 مليون متر مكعب، وعدد سكانها مليار و300 مليون نسمة.

وأضاف رفعت، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن جميع الأفارقة الذين نزحوا إلى الجانب الآخر للمحيط الأطلنطي، ساهموا في بناء القارة الأمريكية الشمالية والجنوبية، ويصل عددهم إلى 12 مليون أفريقي.

القارة الأفريقية أمامها آفاق تعاون ضخمة جدًا

وأوضح الكاتب الصحفي، أن القارة الأفريقية أمامها آفاق تعاون ضخمة جدًا، تصل لـ 55 مليار دولار خلال ثلاث سنوات في كافة المجالات سواء التشغيل أو البيئة أو المناخ أو التنمية في البنية التحتية، لافتًا إلى أن 14% قيمة الناتج الإجمالي من الزراعة في أفريقيا يحتاج إلى شغل.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن التنافس يجعل الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بكل قوتها للتعاون مع القارة، خاصة أن هناك دول كبرى سبقتها في التعاون، منوهًا بأن حجم التبادل بين الصين وأفريقيا يصل إلى 4 أضعاف شراكة الولايات المتحدة.