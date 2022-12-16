الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الموتوسيكلات في الغربية

العصابة الدراجات
العصابة الدراجات النارية

نجح قطاع الأمن العام في ضبط تشكيل عصابي بالغربية؛ لمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط التشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الضفيرة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد 9 وقائع سرقة بدوائر أقسام ومراكز شرطة (زفتى بالغربية - ميت غمر وأجا بالدقهلية - شبين الكوم بالمنوفية).

وتم بإرشدهما ضبط المسروقات عبارة عن (عدد 9 دراجات نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية البحث الجنائي التشكيلات العصابية تحريات قطاع الأمن العام بمديرية أمن الغربية دراجات نارية سرقات الدراجات النارية

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