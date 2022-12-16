السبب لا يزال مجهولا.. مصرع وإصابة 24 إثر حريق ليون الفرنسية

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في الحريق الذي اندلع في مبنى قرب مدينة ليون، في وسط فرنسا الشرقي، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال، وإصابة 14 آخرين بينهم 4 في حالة حرجة.

وقالت الوزارة، إن أسباب الحريق لم تتضح بعد، فيما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إنه يتواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الحادث، معلناً فتح تحقيق لمعرفة أسباب حريق بمبنى في ليون، وفقاً لقناة العربية.

- تفاصيل الحادث

ونشب الحريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة في بناية سكنية مؤلفة من سبعة طوابق، في ليون والرون، وأشارت السلطات المحلية للمنطقة، إلى أن طوقًا أمنيًا فرض حول موقع الحريق. وذكرت أن نحو 170 عنصر إطفاء تواجدوا في موقع الحادث، 65 سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء.