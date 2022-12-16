«الزراعة»: ورشة عمل حول لجنة المبيدات ودورها في رفع كفاءة الصادرات الزراعية

نظّم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية تحت رعاية وحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية حول (لجنة المبيدات ودورها في رفع كفاءة الصادرات الزراعية) وذلك بمقر المعمل وبمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين والعديد من شركات الإنتاج الزراعي والتدريب والتأهيل في مجال سلامة الغذاء.

وشارك في افتتاح ورشة العمل كل من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والدكتور هند عبداللاه مدير المعمل، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان والدكتور مصطفى عبد الستار نائب أمين لجنة المبيدات.

وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية أشار خلالها حول أهمية دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية في دعم قطاع الزراعة في مصر وما تقوم به من مهام كثيرة بالتعاون مع مختلف الجهات العاملة في القطاع الزراعي والتنسيق بينها وكذا دور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات وما يقوم به في دعم الصادرات الزراعية وأشار سيادته إلى أن الوقت الحالي وما يشهده من تغيرات على الساحة الدولية بسبب الأزمات المتلاحقة يزيد من أهمية دور الموارد الطبيعية في قارة أفريقيا ومدى استخدامها الاستخدام الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أشار الدكتور محمد عبدالمجيد، في كلمته إلى أهمية التعاون بين الجهات العاملة في القطاع الزراعي وما ينتج عن ذلك من نجاحات في مجالات متعددة على كل المستويات.

وتضمنت ورشة العمل عدة محاضرات حول دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية في تسجيل المبيدات والتدريب والإرشاد وبرنامج مطبقي المبيدات وتطور استخدام المبيدات في مصر وكذا دور معمل متبقيات المبيدات في دعم الصادرات الزراعية وما يقدمه من خدمات متعددة منها تحليل ملوثات الأغذية.

وقالت مدير المعمل الدكتورة هند عبداللاه، إن المعمل دائمًا يسعى لتقديم خدماته من خلال تطوير الأجهزة وزيادة خبرات العاملين بالمعمل وزيادة جهات اعتماد المعمل لأكثر من جهة مما يؤدي إلى زيادة توكيد الجودة بالمعمل.

وانتهت ورشة العمل بفتح باب المناقشات للاستماع إلى استفسارات المشاركين في ورشة العمل والإجابة على استفساراتهم.