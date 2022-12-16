أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

ارتفاعات متتالية في سعر الذهب اليوم بمصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، حيث تصدرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة الموافق 16-12-2022، محركات البحث.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تحديث يومى

ولا توجد أسعار معلنة بالسوق المحلى، لكن يوجد متوسط أسعار الآن والتي يتم التداول بها في بعض المحلات ما بين 1800 إلى 1870 جنيها للعيار 21، فالأسعار مختلفة فى جميع محافظات الجمهورية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بالمصنعية

سع الذهب عيار 24

الذهب عيار 24: وصل عند 2114 جنيه للبيع، و 2143 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

الذهب عيار 22: سجل نحو 1938 جنيه للبيع، و1964 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تحديث يومي عيار 21

سعر الذهب عيار 21

الذهب عيار 21: بلغ حوالي 1800 جنيه للبيع، و 1870 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

الذهب عيار 18، تدوال لنحو 1586 جنيه للبيع، و 1607 جنيه للشراء.

الذهب عيار 14 النهاردة

سعر جرام الذهب عيار 14، وصل عند 1233 جنيه للبيع، و1250 جنيه للشراء.

الذهب عيار 12 النهاردة

سعر جرام الذهب عيار 12: حقق نحو 1057 جنيه للبيع، و1071 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



سعر الجنيه الذهب عيار 16: 14800 جنيه للبيع، و15000 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم

سعر أونصة الذهب اليوم، عند 65754 جنيه للبيع، و 66643 جنيه للشراء.

أسعار الذهب عالميا

أسعار الذهب اليوم فى مصر تحديث يومى سجلت عالمياً اليوم الجمعة 16 ديسمبر في العقود الآجلة، لتسجل الأوقية 1709.20 دولار أمريكى بنسبة 0.02%، كما ارتفعت في العقود الفورية للذهب لتسجل الأوقية سعر 1797.51 دولار أمريكي، بنسبة 0%.



سعر سبيكة الذهب اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام

سعر السبيكة الذهب بالجنيه المصري: 1897

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام

سعر السبيكة الذهب بالجنيه المصري : 4,742.5

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جراما

سعر السبيكة الذهب بالجنيه المصري :18,970

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جراما

سعر السبيكة الذهب بالجنيه المصري: 37,940

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جراما

سعر السبيكة الذهب بالجنيه المصري: 94,850

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام

سعر السبيكة الذهب بالجنيه المصري:189,700