الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 32 سلاح ناري في حملة أمنية بمركزي صدفا والغنايم

الأسلحة المضبوطة
الأسلحة المضبوطة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز شرطة (صدفا- الغنايم) بمحافظة أسيوط.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية ضبط (32) قطعة سلاح ناري عبارة عن (13بندقية آلية– 8 بنادق خرطوش- 11 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (27 متهم لعدد 16 منهم معلومات جنائية)، ضبط عدد (6) قضايا اتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالهم (كمية من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين لعدد 5 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ عدد (372) حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.
 

32 قطعة الاقراص المخدرة أجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بمحافظة أسيوط المواد المخدرة حملة أمنية مكبرة مركز شرطة صدفا معلومات جنائية

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