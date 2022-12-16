الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار النحاس في الأسواق اليوم

النحاس
النحاس

واصلت أسعار النحاس استقرارها بالأسواق اليوم، ويعتبر خام النحاس من الخامات المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات ومن أهمها صناعة الذهب.

وجاءت أسعار النحاس اليوم كالتالي:

تراوح سعر كيلو النحاس الجديد من 140 إلى 180 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة من 65 إلى 80 جنيهًا.

سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة 70 جنيهًا.

سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 40 جنيهًا.

سجل سعر طن النحاس الأصفر 40 جنيهًا.

 يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا

سجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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