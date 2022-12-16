محافظ الجيزة: رصف وتطوير 8 طرق حيوية بالواحات البحرية

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وسرعة الانتهاء منها.

وتابع اللواء أحمد راشد استكمال أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى، والتي ضمت رصف وتطوير ورفع كفاءة 8 طرق حيوية بنطاق المركز في إطار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية وربطها بالمحاور الرئيسية لتسهيل حركة سير المواطنين.

وقد تابع اللواء أحمد راشد أعمال رصف وتطوير مداخل قرى القصر من الناحية الغربية والحارة والقبالة بمركز الواحات البحرية، وذلك بإجمالي أطوال 3 كم لتحسين الحركة المرورية للمواطنين بتلك القرى.

كما اطلع محافظ الجيزة على خطة استكمال رصف وتطوير وتوسعة طريق الأبراج الجديد بطول 1.5 كم شرقًا، وتنفيذ ازدواج للطريق لتحسين الحركة المرورية وحفاظًا على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ورصف طريق رابط بين طريق الأبراج الأوسطى بالدائري الرئيسي استكمالًا لدعم شبكات الطرق بالمركز.

وتابع محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق الميسيري لربط طريق الأبراج بمنطقة التعمير بمدينة الباويطى، وذلك بطول 800م إلى جانب رصف وتطوير طريق وطني لربط طريق الأبراج الرئيسي بطريق الصفا والمروة بالباويطى، ورصف طريق محطة الوقود لربطه مع طريق الأبراج الجديد بالباويطى، وجميعها طرق كانت في حاجة ماسة للرصف والتطوير وتحويلها من طرق ترابية يصعب الحركة المرورية عليها إلى محاور تربط القرى ببعضها وتسهل على المواطنين الوصول إلى المحاور الرئيسية.

وأكد المحافظ على استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة، وفقًا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة، وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.