متلازمة الطفل الأكبر سنًا: علامات يجب الانتباه إليها وطرق التغلب عليها

هناك العديد من الامتيازات لكونك أكبر طفل، فأنت الأكثر ثقة والأشخاص الأصغر سنًا يتطلعون إليك، لكن ليس من الرائع دائمًا أن تكون الأقدم في المجموعة، قد يكون كونك أول مولود أمرًا مضغوطًا للغاية، مع عدم وجود أي شخص أكبر منك (بخلاف والديك) للبحث عنه أو الذهاب إليه للحصول على المشورة.

فمن المحتمل أن تشعر بأنك تقطعت بهم السبل، علاوة على ذلك، قد يكون ترتيب ولادتك قد أثر على شخصيتك أيضًا، مما يعني أن كونك الأكبر قد يؤدي إلى ما يسمى متلازمة الطفل الأكبر.

تشير متلازمة الطفل الأكبر سنًا إلى عدد من الخصائص التي يطورها الناس كنتيجة لكونهم أول مولود، على سبيل المثال، بعد ولادة طفل آخر، ينتقل البكر من كونه "الطفل الوحيد" لوالديه إلى الاضطرار إلى مشاركة حب الوالدين والاهتمام مع أخيه الأصغر، يؤدي هذا إلى الكثير من التوتر والقدرة التنافسية ، والتي قد تبدو طبيعية لفترة من الوقت ، ولكن بمرور الوقت يمكن أن تصبح سامة.

وفقًا لبحث بعنوان "التحولات الأسرية بعد ولادة الأخ: مراجعة تجريبية للتغييرات في تعديل البكر"، يمكن أن يتسبب هذا الانتقال في حياة الطفل الأكبر سنًا في حدوث مشكلات في النمو أو السلوك، مما يؤدي إلى التنافس مع الأخ.

درس ألفريد أدلر، وهو طبيب نمساوي ومعالج نفسي ومؤسس مدرسة علم النفس الفردي، مفهوم ترتيب الولادة ووجد أنه يساهم في العديد من جوانب شخصية الشخص.

كيفن ليمان دكتوراه، مؤلف كتاب ترتيب الولادة: لماذا أنت بالطريقة التي تؤمن بها أنه بما أن الأبناء يتبعون خطى والديهم، فإنهم يحبون تولي المسؤولية ولديهم الكثير من الثقة.

ومع ذلك، هناك الكثير من الخصائص التي يمكن أن تحدد ما إذا كان لديهم أكبر متلازمة طفل أم لا.

تتضمن بعض الخصائص أو العلامات الأكثر شيوعًا لمتلازمة الطفل الأكبر سنًا ما يلي:

- متسلط / أو سلوك مهيمن

- كونك منشد الكمال

- احترام الذات العالي

- السلوك التنافسي غير الصحي

بالإضافة إلى ذلك، يقول الطبيب النفسي ألفريد أدلر، إن الطفل البكر يمكن أن يكون له سمات معاكسة تمامًا. ووفقًا له، يمكن أن يكونوا إما قويين الإرادة ومستقلين أو ممتثلين لإرضاء الناس.

كما أن كونه أكبر سنًا يضع الكثير من الضغط غير الضروري على الطفل.

كما تمت مناقشته ، بعد عزلهم من كونهم الطفل الوحيد إلى أن يكون لديهم شقيق أصغر ، يشعرون بضغط مستمر لإثبات أنفسهم. إنهم يريدون التفوق في كل مجال ، ويميلون إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك لإرضاء والديهم. ببساطة، يقاتلون بجد لجذب انتباه والديهم.

كل هذا لا يؤثر سلبًا على صحتهم العاطفية فحسب، بل يضر أيضًا بعلاقتهم بأشقائهم.

كآباء، يجب أن تظهر نفس القدر من الحب والمودة تجاه أطفالك. لا تثقل كاهل أي من أطفالك، بما في ذلك المولود الأول، بتوقعات غير واقعية. بدلاً من ذلك، دعهم يزدهرون بالوتيرة التي تناسبهم.

قم بتربية أطفال مسؤولين، لكن لا تضغط على أطفالك بالمسؤوليات. امنحهم الفرصة للنمو بمفردهم والأهم من ذلك السماح لهم بارتكاب الأخطاء والتعلم منها.

اقضِ وقتًا ممتعًا مع كل طفل وافهم طريقة تفكيرهم. إذا شعر أحد الأطفال بالإهمال، فأخبره أنك تحب جميع أطفالك على قدم المساواة واعرض نفس الشيء.

لا تتسامح مع التسلط والتنمر بين الأطفال. تخلص من المشكلة في مهدها، قبل أن تؤدي إلى علاقة أخوة غير صحية.