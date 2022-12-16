الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمدة 4 ساعات.. قطع التيار الكهربائى عن قطور فى الغربية اليوم

قطع التيار الكهربائي
قطع التيار الكهربائي

يبدأ قطاع كهرباء غرب في محافظة الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، بقطع التيار الكهربائي عن لوحة توزيع رقم واحد بمركز قطور، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الجمعة، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأوضح المهندس أيمن صدقى رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، أن الأماكن التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك المدة الزمنية، هي منطقة مستشفى قطور المركزي، وطريق "قطور- المحلة"، وطريق الإدارة الزراعية بقطور، وطريق البنك الأهلى، وجميع المنشآت السكنية والتجارية الواقعة في الأماكن والطرق المشار إليها.

لمدة ساعات اليوم قطع التيار الكهربائي قطور بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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