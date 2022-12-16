الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يسعى للفوز على فيوتشر لمواصلة الابتعاد بصدارة الدورى

الاهلى
الاهلى

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فيوتشر إف سي في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري علي  ملعب "الأهلي WE السلام".

ويسعى الأهلي لمواصلة مشوار الانتصارات في الدوري، حيث حقق العلامة الكاملة في كافة مبارياته بالبطولة حتى الآن، بعدما تمكن من تخطي عقبة الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بثلاثة أهداف.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري لموسم 2022-23 برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن الزمالك الوصيف.

ويغيب عن صفوف الفريق الأحمر بسبب الإصابة كل من بيرسي تاو الذي أصيب بالعضلية الخلفية في نهاية مباراة الاتحاد السكندري، في الجولة الماضية المؤجلة من الأسبوع الرابع، ومن المنتظر أن يغيب تاو لمدة شهر عن الأهلي .

كما يواصل طاهر محمد طاهر الغياب بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وكذلك مصطفى ميسي، والذي أصيب بشد في العضلة الأمامية، فيما يخضع عمار حمدي لبرنامج تأهيلي ولا تزال فرصة تواجده بعيدة عن مباريات فريقه.

في المقابل يسير فيوتشر بقيادة علي ماهر المباراة هو الآخر بشكل جيد في الدوري هذا الموسم، حيث نجح في الحصول على 14 نقطة حتى الآن من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.


وعقد السويسري مارسيل المدير الفني جلسة  مع اللاعبين قبل ساعات من المباراة  أبدى انزعاجه وغضبه من فكرة عدم تركيز اللاعبين خلال المباريات، واستمرار نفس الأمر للقاء الثالث على التوالي.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أن حديثه يتكرر للمرة الثالثة، وأنه يشدد على مراعاته لأي ضغوط أو ظروف يتعرض لها اللاعبون إلا أن يظهر الفريق خارج تركيزه مع عدم تنفيذ التعليمات المطلوبة منهم.

وقال المدير الفني للاعبين، إنه متعجب من البعض الذين يحصلون على فرصة المشاركة، ويؤدون بشكل جيد في الدقائق الأولى، ثم يبدأ كل لاعب منهم في اللعب بالأسلوب الذي يريده لا المطلوب منه وفقًا للدور المحدد من قبل الجهاز الفني.

الأهلي وفيوتشر الدورى المصرى موعد مباراة الأهلي وفيوتشر كولر علي ماهر جدول ترتيب ادور

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

الأهلى يسعى للفوز على فيوتشر لمواصلة الابتعاد بصدارة الدورى

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

ملتقى الهناجر الثقافي يناقش أهم قضايا المجتمع عبر 12 ندوة في 2022

مركز بحثي أمريكي: مصر قادرة على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط

الأمن يوضح حقيقة نشوب حريق في كنيسة بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 150 فلسطينيًا بالضفة الغربية فى 2022