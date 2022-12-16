الأهلى يسعى للفوز على فيوتشر لمواصلة الابتعاد بصدارة الدورى

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فيوتشر إف سي في السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري علي ملعب "الأهلي WE السلام".

ويسعى الأهلي لمواصلة مشوار الانتصارات في الدوري، حيث حقق العلامة الكاملة في كافة مبارياته بالبطولة حتى الآن، بعدما تمكن من تخطي عقبة الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بثلاثة أهداف.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري لموسم 2022-23 برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن الزمالك الوصيف.

ويغيب عن صفوف الفريق الأحمر بسبب الإصابة كل من بيرسي تاو الذي أصيب بالعضلية الخلفية في نهاية مباراة الاتحاد السكندري، في الجولة الماضية المؤجلة من الأسبوع الرابع، ومن المنتظر أن يغيب تاو لمدة شهر عن الأهلي .

كما يواصل طاهر محمد طاهر الغياب بسبب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وكذلك مصطفى ميسي، والذي أصيب بشد في العضلة الأمامية، فيما يخضع عمار حمدي لبرنامج تأهيلي ولا تزال فرصة تواجده بعيدة عن مباريات فريقه.

في المقابل يسير فيوتشر بقيادة علي ماهر المباراة هو الآخر بشكل جيد في الدوري هذا الموسم، حيث نجح في الحصول على 14 نقطة حتى الآن من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.



وعقد السويسري مارسيل المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من المباراة أبدى انزعاجه وغضبه من فكرة عدم تركيز اللاعبين خلال المباريات، واستمرار نفس الأمر للقاء الثالث على التوالي.

وأكد كولر للاعبي الأهلي أن حديثه يتكرر للمرة الثالثة، وأنه يشدد على مراعاته لأي ضغوط أو ظروف يتعرض لها اللاعبون إلا أن يظهر الفريق خارج تركيزه مع عدم تنفيذ التعليمات المطلوبة منهم.

وقال المدير الفني للاعبين، إنه متعجب من البعض الذين يحصلون على فرصة المشاركة، ويؤدون بشكل جيد في الدقائق الأولى، ثم يبدأ كل لاعب منهم في اللعب بالأسلوب الذي يريده لا المطلوب منه وفقًا للدور المحدد من قبل الجهاز الفني.