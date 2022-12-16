4 مصابين في مشاجرة بمركز المراغة في سوهاج

أُصيب 4 اختصاص بجروح في مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على طرفي المشاجرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من اللواء طارق عيسى، نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز المراغة ووجود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبيّن من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد عبدالسلام، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية دائرة المركز، حيث تبيّن أنها بين كل من طرف أول (صلاح ا م ا) 62 سنة مزارع 00 مصابًا "بجرح رضي بالرأس وجرح خلف الأذن اليسري" ونجله (شوكت ص ا م) 30 سنة عامل مصابًا "بجرح رضي بفروة الرأس".

وبين طرف ثان (محمد ر د) 31 سنة عامل مصابًا "بجرح رضي بفروة الرأس" و(عصمت ا ا) 55 سنة موظف بمجلس مدينة المراغة مصابًا "جرح رضي بفروة الرأس" الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وأفادوا تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.