تقرير أوروبى: مصر أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص

قالت مجلة "إنترناشيونال كونستركشن" الأوروبية، المعنية بالإنشاءات، إن مصر اطلقت العديد من المبادرات لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية للطاقة الشمسية وهذه المبادرات وفرت الآلاف من فرص العمل في مجال الإنشاءات والبناء.

وأضافت المجلة، أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا، على إنشاء مشروع أمونيا خضراء بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ مليون طن.

وقالت الوزارة إن المشروع، الذي تنفذه شركة الأمونيا الخضراء المصرية، تقدر تكلفته بنحو 5.5 مليار دولار أمريكي وسيوفر 10600 فرصة عمل خلال مرحلتي البناء والتشغيل.

وتابع التقر ير أنه خلال قمة المناخ COP27، عزز الاتحاد الأوروبي ومصر تعاونهما طويل الأجل بشأن انتقال الطاقة النظيفة من خلال تشكيل تعاون استراتيجي.

وأفادت أنباء أن وزيري البترول المصريين طارق الملا والكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المركبي، قد وقعا مذكرة تفاهم ثنائية بشأن شراكة استراتيجية في مجال الهيدروجين المتجدد نيابة عن المفوضية الأوروبية، ممثلة بالنائب التنفيذي. الرئيس Timmermans والمفوض Simson.

وستوفر مذكرة التفاهم إطارًا لتمكين الظروف طويلة الأجل لنمو قطاع الهيدروجين المتجدد والتجارة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ومصر ، بما في ذلك البنية التحتية والتمويل.