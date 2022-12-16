الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكابتن

مرتضى منصور يحمل جماهير الزمالك مسؤولية ضعف عروض الرعاية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جماهير الفريق الأبيض مقصرة في دعم لاعبيها خلال الفترة الماضية.

 

وأضاف منصور في تصريحات عبر قناة ناديه، اليوم الجمعة: «اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الشركة الراعية في الساعات الماضية، بعد أن قررت رفع المقابل المادي كما أرادنا».

 

وتابع رئيس الزمالك: «جمهور الزمالك السبب في موضوع الرعاية ده، لما بيتعمل استفتاء على السوشيال ميديا بيطلع لعيبة الأهلي 70 ألف، وأحسن لاعب في مصر اللي هو زيزو محدش بيصوتله».

 

وأوضح منصور: «أنتوا المسؤولين في كل حاجة بتحصلنا، ما تخشوا على موقع الرابطة وطلعوا اللاعب بتاعكوا أحسن لاعب، والشركات الراعية بتاخد دا مؤشر للشعبية».

 

وأتم: «هناك اجتماعات خلال الساعات القادمة لحسم ملف الرعاية، وياريت جماهير الزمالك تدعم لاعبيها في الفترة المقبلة عشان دا هيفرق جدا معاهم».

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

مرتضى منصور يحمل جماهير الزمالك مسؤولية ضعف عروض الرعاية

محيى إسماعيل يكشف قيمة رصيده بالبنوك وسبب عدم امتلاكه سيارة

الأوقاف: طلاقة القدرة الإلهية فى العطاء والمنع.. عنوان خطبة الجمعة اليوم

بايدن يعلن تخصيص 100 مليار دولار لمساندة ودعم الدول الأفريقية

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16-12-2022 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟