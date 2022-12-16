مرتضى منصور يحمل جماهير الزمالك مسؤولية ضعف عروض الرعاية

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن جماهير الفريق الأبيض مقصرة في دعم لاعبيها خلال الفترة الماضية.

وأضاف منصور في تصريحات عبر قناة ناديه، اليوم الجمعة: «اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الشركة الراعية في الساعات الماضية، بعد أن قررت رفع المقابل المادي كما أرادنا».

وتابع رئيس الزمالك: «جمهور الزمالك السبب في موضوع الرعاية ده، لما بيتعمل استفتاء على السوشيال ميديا بيطلع لعيبة الأهلي 70 ألف، وأحسن لاعب في مصر اللي هو زيزو محدش بيصوتله».

وأوضح منصور: «أنتوا المسؤولين في كل حاجة بتحصلنا، ما تخشوا على موقع الرابطة وطلعوا اللاعب بتاعكوا أحسن لاعب، والشركات الراعية بتاخد دا مؤشر للشعبية».

وأتم: «هناك اجتماعات خلال الساعات القادمة لحسم ملف الرعاية، وياريت جماهير الزمالك تدعم لاعبيها في الفترة المقبلة عشان دا هيفرق جدا معاهم».