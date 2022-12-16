الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تحذر من هجوم روسى جديد لاحتلال كييف

أوكرانيا
أوكرانيا

حذر قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، الخميس، من هجوم روسي محتمل ضد العاصمة كييف.
وقال زالوجني لمجلة إكونوميست: "وفقا لتقديراتنا لديهم (الروس) في الاحتياط من 1.2 إلى 1.5 مليون شخص (..) الروس يدربون حوالي 200 ألف جندي جديد"، مضيفا أنه ليس لديه شك بأن موسكو ستحاول مرة أخرى احتلال كييف.
ونفى المسؤول الأوكراني المزاعم التي تقول إن هناك مشاكل في روسيا تتعلق بعدم وجود إرادة للقتال.
وتابع أن "التعبئة الروسية نجحت وليس صحيحا أن مشاكلهم خطيرة جدا لدرجة أن هؤلاء الناس لن يقاتلوا، بل سيفعلون".
وأوضح أن "أوكرانيا ليس لديها موارد كافية لتنفيذ عمليات كبرى جديدة على خط المواجهة لكن العمل مستمر لشراء مثل هذه الموارد".
ومضى قائلا: "أعرف أننا نستطيع هزيمة هذا العدو، لكن نحن بحاجة لتلك الموارد، نحن بحاجة لـ300 دبابة و600 - 700 عربة مشاة قتالية و500 مدفع هاوتزر".
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق خلال مقابلة مع مجلة نيوزويك إن جيشه لا يخطط لوقف هجومه خلال فصل الشتاء. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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