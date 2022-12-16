رئيسا الحكومة الجزائرية والمجلس الرئاسى الليبى يبحثان آفاق حل الأزمة الليبية

بحث رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، التطورات في ليبيا وآفاق حل الأزمة الليبية على أسس الحوار والمصالحة الوطنية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها ومصالحها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش مشاركتهما في القمة الأمريكية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الأمريكية (واشنطن).

وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن اللقاء شكل فرصة للتنويه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات.