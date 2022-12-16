الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: ملتزمون بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حدود 1967

الشعب الفلسطيني
الشعب الفلسطيني

 قال الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حدود عام 1967 ونعمل على تحقيق هذا الحل"، لافتا إلى أن إدارة بايدن ملتزمة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.

 

وأضاف هادي عمرو - في تصريح خاص لقناة الحرة الأمريكية، أن الشعب الفلسطيني يستحق الحوكمة الرشيدة والشفافية، لافتا إلى أنه يتم الحديث باستمرار مع الشركاء الفلسطينيين ومع الشريك الإسرائيلي لخفض التصعيد في الضفة الغربية.

 


وأكد الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية أن بلاده تعتقد أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش معا بسلام وازدهار وحرية.

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