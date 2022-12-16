الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصربى: الشتاء المقبل سيكون الأصعب فى التاريخ

ألكسندر فوتشيتش
ألكسندر فوتشيتش

اعتبر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن النزاع في أوكرانيا سيستمر لأكثر من عام، وأن الشتاء المقبل سيكون الأصعب في التاريخ.

 

وقال فوتشيتش إنه حسب تقديره، فإن المواقع الروسية والأوكرانية على خط التماس "استقرت".

 

وأضاف: "كل شيء معقد. نتوقع أن تستمر هذه الحرب العام المقبل وأن يكون شتاء (2023-2024) الأصعب في التاريخ".

 

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال فوتشيتش في خطاب وجهه إلى شعبه، إن صربيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، ولكنها لن تفرض عقوبات على روسيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

سعر الدولار.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

مائل للبرودة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022

تعرف على أفضل أدعية ليلة الجمعة للأبناء والأحباء

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

السيسى: الزيادة العالمية فى معدلات الجوع يضعنا أمام مسؤولياتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟