الرئيس الصربى: الشتاء المقبل سيكون الأصعب فى التاريخ

اعتبر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن النزاع في أوكرانيا سيستمر لأكثر من عام، وأن الشتاء المقبل سيكون الأصعب في التاريخ.

وقال فوتشيتش إنه حسب تقديره، فإن المواقع الروسية والأوكرانية على خط التماس "استقرت".

وأضاف: "كل شيء معقد. نتوقع أن تستمر هذه الحرب العام المقبل وأن يكون شتاء (2023-2024) الأصعب في التاريخ".

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال فوتشيتش في خطاب وجهه إلى شعبه، إن صربيا تدعم وحدة أراضي أوكرانيا، ولكنها لن تفرض عقوبات على روسيا.