الجمعة 16 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

السيسى: الزيادة العالمية فى معدلات الجوع يضعنا أمام مسؤولياتنا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإحصاءات الدولية تضعنا أمام مسؤولياتنا دائما، إذ تشير إلى زيادة عدد من يعانون ضعف الأمن الغذائي عالميا، وزيادة معدلات الجوع.

 

وفي كلمة خلال القمة الأمريكية الإفريقية، قال إن عدد من يعانون ضعف الأمن الغذائي حول العالم ارتفع إلى 800 مليون شخص عام 2022، بزيادة 150 مليونا عن عام 2019.

 

وأضاف السيسي أن إفريقيا تعد مصدرا لما يزيد عن ثلث هذا الرقم، وتساءل: "كيف لقارة كإفريقيا ألا تنتج غذاءها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذائها أن تجني ثمارا للتنمية الاقتصادية، أو تؤمن استقرارا لبناء المستقبل؟".

 

وأشار الرئيس المصري، إلى أن هناك قضية لا تقل خطورة ألا وهي قضية الغذاء، قائلا إن معدلات الجوع بدأت في التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد ثباتها منذ عام 2015.

 

وذكر المتحدث باسم الرئيس المصري أن السيسي شدد في القمة الأمريكية الإفريقية، على الارتباط الوثيق بين الأمنين الغذائي والمائي، وقال إن مصر "تنظر لهذا الرابط باعتباره أمنا قوميا، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن"

 

وكان السيسي التقى، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كما التقى وزير الدفاع الأمريكي، أوستن لويد، وذلك بمقر البنتاغون في واشنطن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

سعر الدولار.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر اليوم الجمعة 16-12-2022

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

مائل للبرودة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16-12-2022

حقيقة اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس

تعرف على أفضل أدعية ليلة الجمعة للأبناء والأحباء

السيسى: الزيادة العالمية فى معدلات الجوع يضعنا أمام مسؤولياتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الإنسان»؟ «3-2»

ماجد حبته

الأسعار والسُّعار والتسعيرة

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 2» تاريخ مشترك

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟