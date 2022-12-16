اتهام مديرة مدرسة خاصة بالإهمال فى الغربية

حرر عدد من أولياء أمور مدرسة خاصة بمركز السنطة، بمحافظة الغربية، شكوى اتهموا فيها مديرة المدرسة بالإهمال والتسيب وعدم معاقبة تلميذ بالصف الأول من رياض الأطفال "k.g 1"، يعامل أطفالهم بطريقة غير آدمية ويسبهم بأبشع الألفاظ، دن أى إجراء من إدارة المدرسة.

ويقول «د.ا» ولي أمر تلميذ بالصف الأول برياض الأطفال: «إبني مُقيد برياض الأطفال في صف "pandas class"، وزميله "أ.ه"، بنفس المرحله والصف، دائم التعدي علي الجميع بالسب بأبشع الألفاظ والضرب المبرح، ودائمًا ما يقوم بضرب كل أقرانه ومنهم ابني على الوجه، واشتكينا لإدارة المدرسة أكثر من مرة دون جدوى».

وأضاف: «لكن ما حدث خلال الإسبوع الماضي، دفعنا للاستغاثة، حيث قام التلميذ الصغير بالتبول على زميل له في نفس الصف، وعندما توجهت للمدرسة حامل شكوى جديدة كان رد المديرة علينا: اذهبوا أنتم مكان آخر، فهذا التلميذ والديه أطباء، ونريد وجوده هو بالمدرسة».

فيما قال «م.ا»، ولي أمر تلميذ آخر بنفس الصف الدراسي: «ابني يعود من المدرسة بألفاظ بذيئة لأبعد الحدود، والمصدر هو نفس التلميذ، والمدرسة ومديرتها لا يبالون، فنحن نجتهد ونتعب من أجل توفير مستوى يليق بأولادنا في مدرسة باهظة المصروفات، للتأتي المدرسة نفسها بكل أشكال الإهمال وتدمر الأطفال نفسيًا، وسبق وطرحنا هذه المشاكل مرارًا وتكرارًا مع مديرة المرحلة، في جميع اجتماعات أولياء الأمور ولكن بلا جدوي، فإدارة المدرسه ومشرفيها يصرون أن الولد في طريقه للالتزام وعلينا الانتظار وجعل أبنائنا حقول للتجارب، وبالفعل انتظرت فما كان إلا أن بدأ سلوك ابني في الانحدار فعليًا، فيأتي المنزل ليكرر ألفاظ ويتصرف نفس تصرفات لم يكتسبها إلا من المدرسة ومن هذا الطفل بالتحديد».

وأضاف: «كانت الطامة الكبرى عندما حضر إبني إلى المنزل مرعوب من الذهاب مرة أخرى للمدرسة بعدما هدده نفس التلميذ بالتبول في فمه كما فعل مع زميل لهم من قبل، ومن وقتها ورفض إبني الذهاب للمدرسة، ويعيش في حالة رعب ونفسية سيئة للغاية».

وأكد «أ. ك» ولي الأمر الذي تعرض إبنه لواقعة التبول عليه، أنه ووالدته يعملان مدرسين بالجامهة، وفوجئا عند عودة طفلهما من المدرسة أن ملابسه مبتلة، وأن رائحة المياه هي رائحة بول، فظنا أنه تبول على نفسه ولم يستطع الوصول لدورة المياه، إلا أنهما صعقا عندما سمعا أنه زميله قام بالتبول عليه، فتوجها للمدرسة للشكوى ولم يجدوا من ينصف ابنهم».

«الدستور» بدورها تواصلت مع الدكتور يسر عبد الغني، مدير إدارة السنطة التعليمية، والذي أكد أنه تلقى الشكوى من خلال «الدستور»، ووجه الشؤون القانونية لفحصها فورًا، وشكل لجنة من مدير إدارة التعليم الخاص والتفتيش والتوجية والإشراف والمتابعة والتوجيه النفسي والاجتماعي، وسيتم فحص الشكوى بمنتهى الجدية والحزم، وتوقيع العقوبات اللازمة حسب اللائحة التي تُنظم العملية التعليمية، وذلك في أسرع وقت ممكن.