الجمعة 16 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الرئيس يشارك فى جلسة تعزيز الأمن الغذائى بالقمة الأفريقية الأمريكية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز النظم الغذائية بالقمة الأفريقية الأمريكية.

 

جاء ذلك حسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

 

وأكد الرئيس في القمة الأمريكية الأفريقية أن هناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذى شأن.

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