تعرف على حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقت تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي المقرر إقامتها اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي على ستاد القاهرة في الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، فيما يحل البنك الأهلي بالمرتبة الثالثة عشرة بـ6 نقاط.

وأسندت لجنة الحكام المباراة إلى الحكم نادر قمر الدولة ويعاونه كل من أحمد صلاح وهاني خيري، وحكم رابع محمود ناصف.

وفي غرفة الفيديو، سيكون موجودًا محمود الدسوقي ومعه شريف محمد عبدالله.

