الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد ميرى: أمريكا ترى مصر رمانة الميزان فى منطقة الشرق الأوسط

خالد ميري
خالد ميري

قال الإعلامي خالد ميري إنه بمجرد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية كان هناك مظاهرة حب غير مسبوقة من الجالية المصرية له، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي قام بنشاط مكثف في الولايات المتحدة والتقى بعدد من الشخصيات العامة والسياسية. 

وزير الدفاع الأمريكي أكد تقدير الولايات المتحدة للدور المتزن للرئيس

وأضاف خلال برنامج “كلمة السر”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن وزير الدفاع الأمريكي أكد تقدير الولايات المتحدة للدور المحوري المتزن للرئيس السيسي، موضحا أن القيادة الأمريكية حريصة على استمرار العلاقات الطيبة مع مصر بقيادة الرئيس السيسي.

 وأوضح أن الرئيس السيسي التقى قادة الحزب الجمهوري وعدد من أصدقاء مصر من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، كما التقى وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين لبحث التعاون المشترك، حيث تم مناقشة قضية سد النهضة، مؤكدًا حق مصر الثابت في المياه وضرورة إلزام أثيوبيا باتفاق ملزم بحق مصر والسودان في المياه. 

وأشار إلى أن القادة الأمريكيين يروا أن مصر رمانة الميزان في منطقة الشرق الأوسط وتحافظ على الاستقرار، كما أن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب كانت محل إعجاب وتقدير الجميع في الولايات المتحدة. 

وأكد أن مصر ملتزمة بالمبادرة الوطنية لحقوق الإنسان وهناك تقدير أمريكي لسياسة مصر في الفترة الحالية، موضحًا أن مصر أعلنت عن رؤية واضحة لإفريقيا عند توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما أن الرئيس السيسي، أكد الثوابت الإفريقية ومنها تعويض إفريقيا عن التغيرات المناخية. 

ولفت إلى أن أمريكا تهتم بأكبر 3 دول في إفريقيا على رأسها مصر ثم جنوب إفريقيا ونيجيريا، موضحًا أن هناك تعاوناً أمريكيًا مع إفريقيا في مكافحة الإرهاب.

خالد ميري الرئيس عبدالفتاح السيسي الولايات المتحدة رمانة الميزان منطقة الشرق الأوسط

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