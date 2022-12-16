الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تنفذ 490361 حكم قضائى فى حملات أمنية مكبرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تنفيذ 490361 حكم قضائي، بينها 1854 حكم جناية، و177050 حكم حبس و241490 حكم غرامة و69967 مخالفة.

 

وفى سياق متصل نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت “91,772 كيلو جرام” خلال حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات، ياتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. 

 

وينص قانون العقوبات في المادة 33، على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما تنص المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الأجهزة الأمنية الداخلية حكم جناية حكم حبس غرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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