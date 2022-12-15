تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص بمنطقة الدقى

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحرياتها لكشف غموض على جثة شخص في العقد الخامس من عمره مجهول الهوية بمنطقة الدقي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يفيد بتلقيه بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة شخص بشارع السودان بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الخامس من عمره ، يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، ولا يوجد إثبات شخصية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وأكد شهود عيان بمشاهدتهم للمتوفى مساء أمس وهو بحالة إعياء وقدموا له المساعدة واكتشفوا اليوم وفاته، وأنه يقوم يستجدي المارة بالمكان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.