الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محيى إسماعيل يكشف توقيت تصويره فيلمًا عن حياة معمر القذافى

محيي إسماعيل
محيي إسماعيل

كشف الفنان الكبير محيي إسماعيل، عن توقيت تصويره فيلماً عن حياة معمر القذافي
وقال خلال في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمُذاع عبر"فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الخميس، كتابته فيلم عن شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وجاهز منذ 12 سنة والإنتاج جاهز لتقديم الفيلم ولكن لن يتم تقديمه إلا بعد استقرار دولة ليبيا.

وأشار إلى أنه يستطيع تجسيد شخصية الزعيم معمر القذافي ولكن شخصيته لا تقترب منه في الحقيقية، متابعًا: "معمر القذافي أعظم مني بكثير وهو شخصية أعظم من كثيرين جدًا"، أول ما ليبيا تتظبط من النواحي الجغرافية والسياسية مثل شخصية معمر القذافي".

وأوضح الفنان محيي إسماعيل أنه دائم التطوير في شخصيته ولكن مبادئه ثابتة، قائلًا: "أنا بطور شخصيتي ومبادئ ثابتة ودائمًا أحب المكتسبات والجديد وأنا نصف حياتي في الغرب وبسافر كتير حبًا في التعلم والسفر".

 

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